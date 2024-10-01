Оттрочка от мобилизации через Резерв+ — кто сможет оформить в ноябре

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ноябре заработает функция оформления отсрочки в "Резерв+". Однако эта услуга будет доступна только трем категориям лиц.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Отсрочка от мобилизации

Согласно законодательству, мужчины от 18 до 60 лет при определенных условиях могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Это позволяет отложить принудительную мобилизацию, однако не лишает возможности добровольно присоединиться к Силам обороны Украины.

Черногоренко отметила, что оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" смогут:

многодетные родители;

студенты дневной формы обучения;

люди с инвалидностью.

По ее словам, эти виды отсрочки будут доступны для оформления онлайн уже в начале ноября.

Услуга станет доступной благодаря интеграции "Резерв+" с государственными реестрами и сервисами. Приложение автоматически будет получать информацию о военнообязанных из этих источников.

"Максимально правильно будет не заставлять граждан стоять в очередях, а собственно сделать проактивную отсрочку для этих граждан. Автоматическую отсрочку. То есть как только мы получим такую информацию из соответствующих реестров, то сразу отразим ее в "Резерв+". Сейчас это в реализации, и в ближайшее время планируем выпустить это обновление", — говорила Черногоренко в эфире телемарафона.

Напомним, у части украинских студентов возникли проблемы со справкой ЕГЭБО, без которой невозможно оформить отсрочку от мобилизации. В таких ситуациях юристы советуют подавать иск в Министерство образования и науки.

Также представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил, как рассматривают заявления об отсрочке.