Отсрочка от мобилизации — можно ли ее оформить через адвоката

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП

Если у граждан есть основания для отсрочки от мобилизации, оформить ее можно только лично. Подавать заявления через адвокатов, родных или по почте — нельзя.

Об этом сообщил начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

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Истомин пояснил, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", для получения отсрочки военнообязанные лично представляют на имя главы комиссии районного ТЦК и СП соответствующие документы. В частности, это заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5.

"Хочу обратить внимание на формулировку — лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то — не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан" может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — подчеркнул офицер.

По его словам, в ТЦК Полтавской области поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации по почте, в том числе по электронной, однако все заявители получают ответ, что им нужно явиться для этого лично. Подобные ответы получают и адвокаты по своим запросам.

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