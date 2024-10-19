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Відстрочка не допоможе — юрист заявив, що повістки отримують навіть заброньовані

19 жовтня 2024 13:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — військовозобов'язані з відстрочкою також отримують повістки
Чоловіки прийшли до ТЦК. Фото: МОТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні повістки можуть отримати не лише військовозобов'язані, а й ті, хто мають відстрочку або бронювання. У територіальних центрах комплектування зазначають, що це пов'язано із діями Генштабу ЗСУ.

Про це повідомив адвокат Володимир Кишеня на своїй сторінці у TikTok.

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Повістки для тих, хто має відстрочку

Адвокат заявив, що наразі в Україні повістки приходять не лише заброньованим особам, а й тим у кого оформлена відстрочка. За словами Кишені, декілька його клієнтів, маючи відстрочку, отримали на пошту повістки та з'явилися з ними до ТЦК.

"На запитання, навіщо нам шлете повістки, адже у нас оформлена відстрочка, почули, що повістки шлемо не ми, цим займається Генеральний штаб, всі питання туди. Ну і оскільки ви вже прийшли, то давайте ви пройдете військово-лікарську комісію", — розповів адвокат.

Він додав, що його клієнти відмовилися проходити ВЛК, на що їм сказали чекати наступних повісток. Як зазначив Кишеня, він має два припущення щодо подібних дій.

"Перший варіант — повістки надсилаються тупо всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку і бронювання. Надрукували 900 тисяч — 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували", — сказав адвокат.

Кишеня зауважив, що другим припущенням є те, що повістки надсилаються тим військовозобов'язаним, які не приходили на ВЛК понад один рік.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі бракує необхідної кількості голосів для ухвалення рішення щодо економічного бронювання.

Раніше ми писали, що український бізнес скаржиться на низку труднощів, які виникають під час спроби забронювати працівників.

відстрочка адвокат мобілізація війна в Україні бронювання повістки

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