Мобілізація в Україні — військовозобов'язані з відстрочкою також отримують повістки

Чоловіки прийшли до ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

В Україні повістки можуть отримати не лише військовозобов'язані, а й ті, хто мають відстрочку або бронювання. У територіальних центрах комплектування зазначають, що це пов'язано із діями Генштабу ЗСУ.

Про це повідомив адвокат Володимир Кишеня на своїй сторінці у TikTok.

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Повістки для тих, хто має відстрочку

Адвокат заявив, що наразі в Україні повістки приходять не лише заброньованим особам, а й тим у кого оформлена відстрочка. За словами Кишені, декілька його клієнтів, маючи відстрочку, отримали на пошту повістки та з'явилися з ними до ТЦК.

"На запитання, навіщо нам шлете повістки, адже у нас оформлена відстрочка, почули, що повістки шлемо не ми, цим займається Генеральний штаб, всі питання туди. Ну і оскільки ви вже прийшли, то давайте ви пройдете військово-лікарську комісію", — розповів адвокат.

Він додав, що його клієнти відмовилися проходити ВЛК, на що їм сказали чекати наступних повісток. Як зазначив Кишеня, він має два припущення щодо подібних дій.

"Перший варіант — повістки надсилаються тупо всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку і бронювання. Надрукували 900 тисяч — 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували", — сказав адвокат.

Кишеня зауважив, що другим припущенням є те, що повістки надсилаються тим військовозобов'язаним, які не приходили на ВЛК понад один рік.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі бракує необхідної кількості голосів для ухвалення рішення щодо економічного бронювання.

Раніше ми писали, що український бізнес скаржиться на низку труднощів, які виникають під час спроби забронювати працівників.