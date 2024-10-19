Мобилизация в Украине — военнообязанные с отсрочкой также получают повестки

Отсрочка не поможет — юрист заявил, что повестки получают даже забронированные
В Украине повестки могут получить не только военнообязанные, но и имеющие отсрочку или бронирование. В территориальных центрах комплектования отмечают, что это связано с действиями Генштаба ВСУ.
Об этом сообщил адвокат Владимир Кишеня на своей странице в TikTok.
@vladimirkyshenya
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Повестки для тех, кто имеет отсрочку
Адвокат заявил, что сейчас в Украине повестки приходят не только забронированным лицам, но и тем у кого оформлена отсрочка. По словам Кишени, несколько его клиентов, имея отсрочку, получили на почту повестки и появились с ними в ТЦК.
"На вопрос, зачем нам шлете повестки, ведь у нас оформлена отсрочка, услышали, что повестки шлем не мы, этим занимается Генеральный штаб, все вопросы туда. Ну и поскольку вы уже пришли, то давайте вы пройдете военно-врачебную комиссию", — рассказал адвокат.
Он добавил, что его клиенты отказались проходить ВВК, на что им сказали ждать следующих повесток. Как отметил Кишеня, он имеет два предположения относительно подобных действий.
"Первый вариант — повестки присылаются тупо всем. Не разбираясь, у кого есть право на отсрочку и бронирование. Напечатали 900 тысяч — 900 тысяч отправили. Кто не явился, получил штраф. И дальше, пусть ходят по судам, и доказывают, что они ничего не нарушали", — сказал адвокат.
Кишеня отметил, что вторым предположением является то, что повестки направляются тем военнообязанным, которые не приходили на ВВК более одного года.
Напомним, в Верховной Раде пока не хватает необходимого количества голосов для принятия решения по экономическому бронированию.
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