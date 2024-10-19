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Отсрочка не поможет — юрист заявил, что повестки получают даже забронированные

19 октября 2024 13:41
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине — военнообязанные с отсрочкой также получают повестки
Мужчины пришли в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор

В Украине повестки могут получить не только военнообязанные, но и имеющие отсрочку или бронирование. В территориальных центрах комплектования отмечают, что это связано с действиями Генштаба ВСУ.

Об этом сообщил адвокат Владимир Кишеня на своей странице в TikTok.

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Повестки для тех, кто имеет отсрочку

Адвокат заявил, что сейчас в Украине повестки приходят не только забронированным лицам, но и тем у кого оформлена отсрочка. По словам Кишени, несколько его клиентов, имея отсрочку, получили на почту повестки и появились с ними в ТЦК.

"На вопрос, зачем нам шлете повестки, ведь у нас оформлена отсрочка, услышали, что повестки шлем не мы, этим занимается Генеральный штаб, все вопросы туда. Ну и поскольку вы уже пришли, то давайте вы пройдете военно-врачебную комиссию", — рассказал адвокат.

Он добавил, что его клиенты отказались проходить ВВК, на что им сказали ждать следующих повесток. Как отметил Кишеня, он имеет два предположения относительно подобных действий.

"Первый вариант — повестки присылаются тупо всем. Не разбираясь, у кого есть право на отсрочку и бронирование. Напечатали 900 тысяч — 900 тысяч отправили. Кто не явился, получил штраф. И дальше, пусть ходят по судам, и доказывают, что они ничего не нарушали", — сказал адвокат.

Кишеня отметил, что вторым предположением является то, что повестки направляются тем военнообязанным, которые не приходили на ВВК более одного года.

Напомним, в Верховной Раде пока не хватает необходимого количества голосов для принятия решения по экономическому бронированию.

Ранее мы писали, что украинский бизнес жалуется на ряд трудностей, возникающих при попытке защитить работников.

отсрочка адвокат мобилизация война в Украине бронирование повестки

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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