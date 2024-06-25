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Отсрочка для студентов иностранных вузов — что говорит закон 2024 года

25 июня 2024 16:56
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Украинские студенты иностранных университетов, имеют ли они право на отсрочку
Студенты аспирантуры. Скриншот видео
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку из ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период. Также такие студенты/аспиранты не смогут выехать за пределы Украины на обучение за границу.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который касается всех военнообязанных граждан страны.

Впрочем, студенты и аспиранты имеют право на отсрочку от призыва даже в особый период. Хотя это касается не всех, кто получает профессионально-техническое, высшее или высшее образование.

Отсутствие справки по ЕГЭБО

Отвечая на вопрос гражданина, может ли украинец, обучающийся в аспирантуре иностранного вуза, получить отсрочку, Юрий Айвазян объяснил: "Аспирант иностранного вуза не сможет предоставить в ТЦК справку по ЕГЭБО, а значит, не получит отсрочку".

Кроме того, подчеркнул адвокат: "Студенты ни украинских учебных заведений, ни зарубежных не имеют права на пересечение границы".

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, как украинским студентам выехать за границу.

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Аспирант

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