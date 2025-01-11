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Відстрочка для аграрних підприємств — умови та процедура

11 січня 2025 13:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
Як аграрії можуть забронювати працівників від мобілізації
Агрономи досліджують ґрунт. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністерство аграрної політики України затвердило, що аграрні підприємства можуть подавати списки працівників для отримання відстрочки від мобілізації. Це дозволить фермерам зберігати ключових співробітників на час польових робіт, забезпечуючи функціонування підприємств у критичний період.

Новини.LIVE пояснить нюанси бронювання працівників аграрних підприємств.

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Право на відстрочку можуть отримати працівники аграрних підприємств, внесені до списків, поданих до Міністерства аграрної політики.

Крім того, таким правом наділені особи, які мають інвалідність, багатодітні батьки, педагоги, опікуни осіб з інвалідністю, а також ті, хто утримує батьків з інвалідністю чи осіб, визнаних недієздатними.

Також у перелік входять громадяни, що відповідають іншим критеріям, передбаченим законодавством, з обов’язковим підтвердженням права на відстрочку у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Як аграрному підприємству оформити відстрочки для своїх працівників

Фермери можуть забезпечити бронювання працівників на період польових робіт, дотримуючись визначеної процедури.

Першим кроком є визначення списку співробітників, які мають бути заброньовані. Для цього необхідно врахувати, чи підпадає конкретний працівник під критерії для бронювання та чи займає він критично важливу посаду для функціонування підприємства.

Особливу увагу варто приділяти тим посадам, які є дефіцитними на ринку праці або критичними для галузі. Щоб мінімізувати ризик відмови у бронюванні підприємства можуть орієнтуватися на рекомендації відповідних державних органів, наприклад, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, яке надає перелік посад, що підлягають бронюванню.

Наступним етапом є підготовка пропозиції щодо бронювання. Документ необхідно скласти у встановленій формі, де обов'язково потрібно заповнити всі передбачені графи. Цю пропозицію потрібно направити до відповідних органів для розгляду.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав кількість громадян України, які мають бронь від мобілізації.

Також стало відомо, що в Україні запрацює можливість оформити бронювання для працівників газової промисловості. 

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