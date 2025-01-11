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Отсрочка для аграрных предприятий — условия и процедура

11 января 2025 13:27
Анастасия Постоенко - Редактор
Как аграрии могут забронировать работников от мобилизации
Агрономы исследуют почву. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Министерство аграрной политики Украины утвердило, что аграрные предприятия могут подавать списки работников для получения отсрочки от мобилизации. Это позволит фермерам сохранять ключевых сотрудников на время полевых работ, обеспечивая функционирование предприятий в критический период.

Новини.LIVE объяснит нюансы бронирования работников аграрных предприятий.

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Право на отсрочку могут получить работники аграрных предприятий, внесенные в списки, поданные в Министерство аграрной политики.

Кроме того, таким правом наделены лица, имеющие инвалидность, многодетные родители, педагоги, опекуны лиц с инвалидностью, а также те, кто содержит родителей с инвалидностью или лиц, признанных недееспособными.

Также в перечень входят граждане, отвечающие другим критериям, предусмотренным законодательством, с обязательным подтверждением права на отсрочку в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Как аграрному предприятию оформить отсрочки для своих работников

Фермеры могут обеспечить бронирование работников на период полевых работ, придерживаясь определенной процедуры.

Первым шагом является определение списка сотрудников, которые должны быть забронированы. Для этого необходимо учесть, подпадает ли конкретный работник под критерии для бронирования и занимает ли он критически важную должность для функционирования предприятия.

Особое внимание стоит уделять тем должностям, которые являются дефицитными на рынке труда или критическими для отрасли. Чтобы минимизировать риск отказа в бронировании предприятия могут ориентироваться на рекомендации соответствующих государственных органов, например, Министерства энергетики и угольной промышленности, которое предоставляет перечень должностей, подлежащих бронированию.

Следующим этапом является подготовка предложения по бронированию. Документ необходимо составить в установленной форме, где обязательно нужно заполнить все предусмотренные графы. Это предложение нужно направить в соответствующие органы для рассмотрения.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал количество граждан Украины, которые имеют бронь от мобилизации.

Также стало известно, что в Украине заработает возможность оформить бронирование для работников газовой промышленности.

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14:16 Стало известно, сколько погибло дельфинов в Черном море из-за РФ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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