В Україні оновлять систему бронювання від мобілізації

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК СП

В Україні планують змінити систему бронювання від мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в оновлених правилах "відкупитися" буде неможливо.

Про це прем'єр заявив під час пресконференції.

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Оновлена система бронювання

Як зауважив Шмигаль, питання справедливості у системі бронювання є пріоритетним, тому до процесу залучають військових. Наразі економічне бронювання не зовсім відповідає принципу "воюй або працюй", який наразі обговорюється.

Уряд затвердив новий підхід до бронювання громадян: він включає кілька параметрів, які стосуються критичних підприємств, оборонно-промислового комплексу та дефіцитних професій. Водночас враховуватимуться інші принципи:

відсутність заборгованості у сплаті податків;

рівень зарплати не нижче середнього по галузі;

ряд інших критеріїв, що використовуються для бронювання.

За словами прем'єра, при вдосконаленні підходу уряд зосереджений на вирішенні трьох основних проблем: створенні додаткових робочих місць, підвищенні рівня зарплат та поверненні українців додому. Оскільки наразі у перші місяці повномасштабної війни було втрачено 3,5 мільйона робочих місць.

Ключовим принципом є те, що ніхто не має мати можливість уникнути військової служби за допомогою "фінансових внесків". Тому хочуть запровадити прозорі та зрозумілі правила бронювання, які передбачатимуть чітке обґрунтування, чому конкретний працівник має бронь і який внесок він робить у підтримку держави.