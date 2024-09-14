В Украине обновят систему бронирования от мобилизации

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК СП

В Украине планируется изменить систему бронирования от мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в обновленных правилах "откупиться" будет невозможно.

Об этом премьер заявил во время пресс-конференции.

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Обновленная система бронирования

Как отметил Шмыгаль, вопрос справедливости в системе бронирования приоритетен, поэтому к процессу привлекают военных. В настоящее время экономическое бронирование не совсем соответствует принципу "воюй или работай", который сейчас обсуждается.

Правительство утвердило новый подход к бронированию граждан: оно включает несколько параметров, касающихся критических предприятий, оборонно-промышленного комплекса и дефицитных профессий. В то же время будут учитываться другие принципы:

отсутствие задолженности по уплате налогов;

уровень зарплаты не ниже среднего по отрасли;

ряд других критериев, используемых для бронирования.

По словам премьера, при совершенствовании подхода правительство сосредоточено на решении трех основных проблем: создании дополнительных рабочих мест, повышении уровня зарплат и возвращении украинцев домой. Поскольку в первые месяцы полномасштабной войны было потеряно 3,5 миллиона рабочих мест.

Ключевым принципом является то, что никто не может избежать военной службы с помощью "финансовых взносов". Поэтому хотят ввести прозрачные и понятные правила бронирования, которые будут предусматривать четкое обоснование, почему у конкретного работника бронь и какой вклад он вносит в поддержку государства.