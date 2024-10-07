Нардеп заявив, що у ВР не обговорюють питання зниження мобілізаційного віку

Засідання депутатів ВР. Фото: ВРУ

У Верховній Раді не планують обговорювати питання зниження віку для мобілізації. Проте Збройні Сили України дають "сигнали" про необхідність залучення людей з іншою фізичною підготовкою.

Про це повідомив депутат і член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі Громадського радіо у понеділок, 7 жовтня.

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Зниження мобілізаційного віку

Івченко акцентував, що ЗСУ вказують, що мобілізованим віком 47-50 років "важкувато виконувати деякі бойові завдання, які просять командири бригад". Він підкреслив важливість належної організації в ЗСУ, щоб фізично підготовлені особи не займалися тиловою роботою.

"Тоді, коли суспільство побачить порядок у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш професійну мобілізацію. Ми ж говорили, що мобілізація має бути не так, що "всіх підряд хапати". А тільки тих, хто буде виконувати в певних частинах завдання", — висловив свою позицію депутат.

Івченко також наголосив, що в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки немає планів розглядати зниження віку для мобілізації, і це питання наразі не є актуальним у Верховній Раді.

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