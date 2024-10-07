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От ВСУ есть такие сигналы — нардеп о снижении мобилизационного возраста

7 октября 2024 21:58
Артем Кругленко - Редактор
Нардеп заявил, что в ВР не обсуждается вопрос снижения мобилизационного возраста
Заседание депутатов ВР. Фото: ВРУ
Артем Кругленко - Редактор

В Верховной Раде не планируют обсуждать вопрос о снижении возраста для мобилизации. Однако Вооруженные Силы Украины дают сигналы о необходимости привлечения людей с другой физической подготовкой.

Об этом сообщил депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в эфире Общественного радио в понедельник, 7 октября.

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Снижение мобилизационного возраста

Ивченко акцентировал, что ВСУ указывают, что мобилизованным возрастом 47-50 лет "трудно выполнять некоторые боевые задачи, которые просят командиры бригад". Он подчеркнул важность надлежащей организации в ВСУ, чтобы физически подготовленные лица не занимались тыловой работой.

"Тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или о более профессиональной мобилизации. Мы же говорили, что мобилизация должна быть не так, что "всех подряд хватать". А только тех, кто будет выполнять в определенных частях задачи", — выразил свою позицию депутат.

Ивченко также подчеркнул, что в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет планов рассматривать снижение возраста для мобилизации, и этот вопрос пока не актуален в Верховной Раде.

Напомним, в Украине возможно повторное обновление военно-учетных данных. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+", где появилась соответствующая опция.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны озвучили сроки запуска отсрочки в "Резерв+". В начале ноября в приложении планируется активировать сразу три формы отсрочок, чтобы освободить военнообязанных от посещений ТЦК и написания заявлений.

Верховная Рада ВСУ Украина нардепы мобилизация

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