Як Білецький очолив Третю штурмову — історія командира

Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький. Фото: пресслужба бригади

Засновник Третьої штурмової бригади, а нині — командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у 2011 році потрапив до СІЗО, де провів понад два з половиною роки. Згодом, вже у 2014 році він брав участь у визволенні Маріуполя Донецької області від проросійських бойовиків.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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Діяльність Білецького

У 2011 році Білецький очолював націоналістичну організацію "Патріот України". У серпні в офісі, який був розташований на вулиці Римарська, сталась стрілянина. Місцевий мешканець "образився" на деякі висловлювання організації в соцмережах та вирішив завітати до них — в результаті чоловік потрапив до лікарні, а його опонентів, які також отримали травми, правоохоронці помістили в СІЗО.

За день до цього в Київській області МВС почала арештовувати представників "Патріоту України", які нібито "готували теракт" на 20-ту річницю Незалежності. Тоді й почалась "справа васильківських терористів".

Зрештою, у грудні 2011 році затримали Білецького. Оскільки він займався опозиційною вуличною політикою, то його звинуватили у подіях на Римарській. Він перебував у харківському СІЗО понад 2,5 роки та вийшов на волю в кінці лютого 2014 року.

Вже у березні того ж року Білецький керував обороною офісу "Патріотів України", який атакували проросійські бойовики, намагаючись поширити на Харків "руську весну". Відбувся бій із застосуванням вогнепальної зброї — "патріотівці" перемогли.

Таким чином Білецький перейшов до бойової роботи, створивши 5 травня 2014 року у Бердянську добровольчий батальйон "Азов". У червні воїни провели операцію, яка зіграла ключову роль у визволенні Маріуполя від проросійських бойовиків.

Фейки росіян про Азов

У матеріалі йдеться, що росіяни боялись азовців та поширювали про них пропаганду, що вони нібито неонацисти. Внаслідок цього західні ЗМІ теж періодично оцінювали "Азов" так само, зокрема, навіть в Україні ще у 2017 році деякі експерти використовували термін "неонацисти", як характеристика полку.

Білецький неодноразово заперечував зв’язок із нацизмом і використання відповідної символіки "Азовом". Водночас офіційна влада України тривалий час обмежувала можливості розвитку полку, — але зрештою він став частиною Національної гвардії, хоч і не мав доступу до важкого озброєння та сучасних західних зразків зброї.

Початок повномасштабної війни

Навесні 2022 року, коли полк "Азов" опинився в російській облозі в Маріуполі, Білецький взяв участь у ризикованій операції ГУР, Міноборони, ЗСУ та ветеранів "Азову" — спробі прориву до міста та його деблокування.

Тоді колоні з 20 одиниць техніки та десантом вдалося просунутися на 10-15 кілометрів в бік окупованих територій до Маріуполя, але її зупинили щільні обстріли росіян.

Як застав командиром Третьої штурмової

Ця провальна операція підштовхнула Білецького до створення нового підрозділу — він сформував Третю штурмову бригаду з добровольчого загону. Відтоді 3-тя ОШБр побувала на декількох найгарячіших напрямках фронту та довела свою ефективність.

NV опитало декількох аналітиків, які вважають, що бригада зарекомендувала себе як фронтовий "пожежний загін". Він показує стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, а також чинить психологічний тиск на росіян.

Станом на березень 2025 року Третя штурмова нараховувала близько 10 тисяч військових, серед яких й офіцери. При створенні Білецький застосував свої принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух.

"Краще мати 100 добре підготовлених солдатів, ніж 500 погано навчених", — зазначив він для NV.

Нагадаємо, у Третій штурмовій розповіли, що їхні воїни за пів року збили 220 та уразили 28 ворожих безпілотників.

Також ми писали, що кліп за участі 3-ї ОШБр набрав один мільйон переглядів на Youtube.