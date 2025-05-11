Как Билецкий возглавил Третью штурмовую - история командира

Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий. Фото: пресс-служба бригады

Основатель Третьей штурмовой бригады, а ныне - командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в 2011 году попал в СИЗО, где провел более двух с половиной лет. Впоследствии, уже в 2014 году он участвовал в освобождении Мариуполя Донецкой области от пророссийских боевиков.

Об этом говорится в материале NV.

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Деятельность Билецкого

В 2011 году Билецкий возглавлял националистическую организацию "Патриот Украины". В августе в офисе, который был расположен на улице Рымарская, произошла перестрелка. Местный житель "обиделся" на некоторые высказывания организации в соцсетях и решил посетить их — в результате мужчина попал в больницу, а его оппонентов, которые также получили травмы, правоохранители поместили в СИЗО.

За день до этого в Киевской области МВД начала арестовывать представителей "Патриота Украины", которые якобы "готовили теракт" на 20-ю годовщину Независимости. Тогда и началось "дело васильковских террористов".

В конце концов, в декабре 2011 года задержали Билецкого. Поскольку он занимался оппозиционной уличной политикой, то его обвинили в событиях на Рымарской. Он находился в харьковском СИЗО более 2,5 лет и вышел на свободу в конце февраля 2014 года.

Уже в марте того же года Билецкий руководил обороной офиса "Патриотов Украины", который атаковали пророссийские боевики, пытаясь распространить на Харьков "русскую весну". Состоялся бой с применением огнестрельного оружия — "патриоты" победили.

Таким образом Билецкий перешел к боевой работе, создав 5 мая 2014 года в Бердянске добровольческий батальон "Азов". В июне воины провели операцию, которая сыграла ключевую роль в освобождении Мариуполя от пророссийских боевиков.

Фейки россиян об Азове

В материале говорится, что россияне боялись азовцев и распространяли о них пропаганду, что они якобы неонацисты. Вследствие этого западные СМИ тоже периодически оценивали "Азов" так же, в частности, даже в Украине еще в 2017 году некоторые эксперты использовали термин "неонацисты", как характеристика полка.

Билецкий неоднократно отрицал связь с нацизмом и использование соответствующей символики "Азовом". В то же время официальная власть Украины долгое время ограничивала возможности развития полка, — но в конце концов он стал частью Национальной гвардии, хотя и не имел доступа к тяжелому вооружению и современным западным образцам оружия.

Начало полномасштабной войны

Весной 2022 года, когда полк "Азов" оказался в российской осаде в Мариуполе, Билецкий принял участие в рискованной операции ГУР, Минобороны, ВСУ и ветеранов "Азова" — попытке прорыва в город и его деблокирования.

Тогда колонне из 20 единиц техники и десантом удалось продвинуться на 10-15 километров в сторону оккупированных территорий в Мариуполь, но ее остановили плотные обстрелы россиян.

Как застал командиром Третьей штурмовой

Эта провальная операция подтолкнула Билецкого к созданию нового подразделения — он сформировал Третью штурмовую бригаду из добровольческого отряда. С тех пор 3-я ОШБр побывала на нескольких горячих направлениях фронта и доказала свою эффективность.

NV опросило нескольких аналитиков, которые считают, что бригада зарекомендовала себя как фронтовой "пожарный отряд". Он показывает устойчивость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, а также оказывает психологическое давление на россиян.

По состоянию на март 2025 года Третья штурмовая насчитывала около 10 тысяч военных, среди которых и офицеры. При создании Билецкий применил свои принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух.

"Лучше иметь 100 хорошо подготовленных солдат, чем 500 плохо обученных", — отметил он для NV.

Напомним, в Третьей штурмовой рассказали, что их воины за полгода сбили 220 и поразили 28 вражеских беспилотников.

Также мы писали, что клип с участием 3-й ОШБр набрал один миллион просмотров на Youtube.