Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Вибори в Україні — нардеп повідомив, що для цього необхідно

Вибори в Україні — нардеп повідомив, що для цього необхідно

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 01:30
Тільки після припинення вогню в Україні можна провести вибори, вважає нардеп Богдан Кицак
Бійці ЗСУ на виборах. Ілюстративне фото: АрміяInform

Участь військовослужбовців у виборах можлива лише після припинення воєнних дій. Не можна проводити вибори без повноцінних гарантій їхньої безпеки.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак.

Реклама
Читайте також:

В чому небезпека виборів під час війни

За словами Кицака, участь у голосуванні передбачає фізичну присутність військовослужбовців на дільницях для голосування, а деякі з них також матимуть право балотуватися до органів влади.

"Ми розуміємо, що частина наших військовослужбовців після того, як буде для України встановлено справедливі умови миру і повністю заморожені лінії бойового розмежування, відповідно вони будуть обиратися до різних рівнів влади", — сказав нардеп.

Депутат підкреслив, що організація виборів без стабільності на фронті є надзвичайно складною задачею. За таких обставин Росія може скористатися ситуацією для дестабілізації.

Раніше повідомлялось, що наразі у Верховній Раді не готується жоден законопроєкт про вибори після перемир'я. Однак новому уряду потрібно готуватись до можливого голосування навіть під час війни.

Водночас у ЦВК пояснили, чи можна частково провести вибори під час війни. Попри усі бажання, законодавство не передбачає такої можливості.

вибори ЗСУ армія війна в Україні припинення вогню
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації