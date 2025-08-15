Тільки після припинення вогню в Україні можна провести вибори, вважає нардеп Богдан Кицак

Бійці ЗСУ на виборах. Ілюстративне фото: АрміяInform

Участь військовослужбовців у виборах можлива лише після припинення воєнних дій. Не можна проводити вибори без повноцінних гарантій їхньої безпеки.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак.

Реклама

Читайте також:

В чому небезпека виборів під час війни

За словами Кицака, участь у голосуванні передбачає фізичну присутність військовослужбовців на дільницях для голосування, а деякі з них також матимуть право балотуватися до органів влади.

"Ми розуміємо, що частина наших військовослужбовців після того, як буде для України встановлено справедливі умови миру і повністю заморожені лінії бойового розмежування, відповідно вони будуть обиратися до різних рівнів влади", — сказав нардеп.

Депутат підкреслив, що організація виборів без стабільності на фронті є надзвичайно складною задачею. За таких обставин Росія може скористатися ситуацією для дестабілізації.

Раніше повідомлялось, що наразі у Верховній Раді не готується жоден законопроєкт про вибори після перемир'я. Однак новому уряду потрібно готуватись до можливого голосування навіть під час війни.

Водночас у ЦВК пояснили, чи можна частково провести вибори під час війни. Попри усі бажання, законодавство не передбачає такої можливості.