Только после прекращения огня в Украине можно провести выборы, считает нардеп Богдан Кицак

Выборы в Украине — нардеп сообщил, что для этого необходимо
Участие военнослужащих в выборах возможно только после прекращения военных действий. Нельзя проводить выборы без полноценных гарантий их безопасности.
Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак.
В чем опасность выборов во время войны
По словам Кицака, участие в голосовании предусматривает физическое присутствие военнослужащих на участках для голосования, а некоторые из них также будут иметь право баллотироваться в органы власти.
"Мы понимаем, что часть наших военнослужащих после того, как будет для Украины установлены справедливые условия мира и полностью заморожены линии боевого разграничения, соответственно они будут избираться в различные уровни власти", — сказал нардеп.
Депутат подчеркнул, что организация выборов без стабильности на фронте является чрезвычайно сложной задачей. При таких обстоятельствах Россия может воспользоваться ситуацией для дестабилизации.
Ранее сообщалось, что сейчас в Верховной Раде не готовится ни один законопроект о выборах после перемирия. Однако новому правительству нужно готовиться к возможному голосованию даже во время войны.
В то же время в ЦИК объяснили, можно ли частично провести выборы во время войны. Несмотря на все желания, законодательство не предусматривает такой возможности.
