Поддержать ЗСУ
Главная Штаб Выборы в Украине — нардеп сообщил, что для этого необходимо

Выборы в Украине — нардеп сообщил, что для этого необходимо

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 01:30
Только после прекращения огня в Украине можно провести выборы, считает нардеп Богдан Кицак
Бойцы ВСУ на выборах. Иллюстративное фото: АрмияInform

Участие военнослужащих в выборах возможно только после прекращения военных действий. Нельзя проводить выборы без полноценных гарантий их безопасности.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак.

Читайте также:

В чем опасность выборов во время войны

По словам Кицака, участие в голосовании предусматривает физическое присутствие военнослужащих на участках для голосования, а некоторые из них также будут иметь право баллотироваться в органы власти.

"Мы понимаем, что часть наших военнослужащих после того, как будет для Украины установлены справедливые условия мира и полностью заморожены линии боевого разграничения, соответственно они будут избираться в различные уровни власти", — сказал нардеп.

Депутат подчеркнул, что организация выборов без стабильности на фронте является чрезвычайно сложной задачей. При таких обстоятельствах Россия может воспользоваться ситуацией для дестабилизации.

Ранее сообщалось, что сейчас в Верховной Раде не готовится ни один законопроект о выборах после перемирия. Однако новому правительству нужно готовиться к возможному голосованию даже во время войны.

В то же время в ЦИК объяснили, можно ли частично провести выборы во время войны. Несмотря на все желания, законодательство не предусматривает такой возможности.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
