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Вакансии в "Азов" — полк приглашает на работу электромонтера

22 февраля 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вакансии в "Азов" — полк приглашает на работу электромонтера
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу электромонтерам. Ищут работников с профессионально-техническим образованием соответствующего направления и с ответственным отношением к работе.

Эта вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.

Вакансия Электромонтер в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Электромонтер в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что нужно делать электромонтерам в "Азове"

Будущий работник должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электрические сети, а также участвовать в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Среди требований к электромонтеру в бригаде азовцы указали следующие:

  • группа допуска до 1000 В;
  • профессионально-техническое образование соответствующего направления;
  • д/с связан с обслуживанием электрооборудования;
  • ответственное отношение к работе.

Полк "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность военным перевестись из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн, а в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

"Мы ожидаем вашу заявку и надеемся на сотрудничество с вами!" — добавили бойцы.

Какие еще есть вакансии в "Азове"

Напомним, что "Азов" приглашает на работу водителей бензовоза. Требуется опыт работы в соответствующей должности, водительское удостоверение, знание ПДД и готовность к работе в зоне боевых действий.

Также мы сообщали, что азовцы ищут инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.

ВСУ
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