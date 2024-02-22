Вакансии в "Азов" — полк приглашает на работу электромонтера

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" предлагает работу электромонтерам. Ищут работников с профессионально-техническим образованием соответствующего направления и с ответственным отношением к работе.

Эта вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.

Вакансия Электромонтер в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что нужно делать электромонтерам в "Азове"

Будущий работник должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электрические сети, а также участвовать в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Среди требований к электромонтеру в бригаде азовцы указали следующие:

группа допуска до 1000 В;

профессионально-техническое образование соответствующего направления;

д/с связан с обслуживанием электрооборудования;

ответственное отношение к работе.

Полк "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность военным перевестись из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн, а в случае выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

"Мы ожидаем вашу заявку и надеемся на сотрудничество с вами!" — добавили бойцы.

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Напомним, что "Азов" приглашает на работу водителей бензовоза. Требуется опыт работы в соответствующей должности, водительское удостоверение, знание ПДД и готовность к работе в зоне боевых действий.

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