Повістки поштою — скільки документів вже передали в доставку

Чоловік забирає лист. Фото ілюстративне: УНІАН

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, скільки повісток вже передали в доставку. За його словами, йдеться про понад 20 тисяч.

Про це Ігор Смілянський розповів в інтерв'ю "Українському Радіо" у середу, 9 жовтня.

Читайте також:

Доставка повісток поштою

Смілянський зазначив, що листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які доставляє Укрпошта.

Він розповів, що передано в доставку понад 20 тисяч повісток.

"Прохання до людей поставитись із розумінням. І ще раз: якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг". До речі, навіть є адреса — Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", — додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України займається автоматизацією процесу вручення повісток, використовуючи реєстр "Оберіг" та "Укрпошту".

Також військовозобов'язаний громадянин має можливість відмовитися від отримання адресованої йому повістки на пошті. Однак у такому випадку ТЦК набуває законних підстав для застосування санкцій до цього громадянина.