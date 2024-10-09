Повестки по почте — сколько документов уже передали в доставку

Мужчина забирает письмо. Фото иллюстративное: УНИАН

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, сколько повесток уже передано в доставку. По его словам, речь идет о более чем 20 тысячах.

Об этом Игорь Смилянский рассказал в интервью "Украинскому Радио" в среду, 9 октября.

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Доставка повесток по почте

Смелянский отметил, что письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, доставляемых Укрпочтой.

Он рассказал, что передано в доставку более 20 тысяч повесток.

"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг". Кстати, даже есть адрес — Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть, это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", — добавил он.

Напомним, Министерство обороны Украины занимается автоматизацией процесса вручения повесток, используя реестр "Оберіг" и "Укрпочту".

Также военнообязанный гражданин имеет возможность отказаться от получения адресованной ему повестки на почте. Однако в таком случае ТЦК приобретает законные основания для применения санкций к этому гражданину.