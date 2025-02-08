Применение "Ветеран+" — стало известно, когда запустят

Военный держит в руках телефон. Фото: Depositphotos

Для украинских ветеранов запустят специальное приложение — "Ветеран+". Там можно будет получить государственные услуги и скидки.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Когда запустят приложение "Ветеран+"

"Наш следующий шаг вместе с другими министерствами — это приложение "Ветеран+". Это сервис по предоставлению услуг государством ветеранам", — отметил Рустем Умеров.

Запустить приложение "Ветеран+" планируют до конца февраля. В приложении можно будет получить госуслуги, а также воспользоваться скидками на топливо, покупки в супермаркетах, ТРЦ и не только.

Напомним, в Украине ветераны, а также лица с инвалидностью вследствие боевых действий и семьи погибших военных могут стать на квартирный учет, чтобы получить жилье. Для этого нужно подать заявление.

Процедуру получения статуса участника боевых действий усовершенствовали. Теперь все данные будут проходить через Единый государственный реестр ветеранов войны.