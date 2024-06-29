Мобилизация в Украине - женщины могут получить штраф

В Украине женщины могут получить штраф из-за нарушения военного учета
Согласно новому закону о мобилизации, на военный учет должны стать некоторые категории украинских женщин. Так, в случае нарушения правил медиками женского пола им грозит штраф.
Об этом пишет УНИАН.
Женщины-медики, которые должны стать на военный учет
В Украине остается добровольной мобилизация женщин с 1 июля, как это было и раньше. Но у женщин-медиков есть особые обязательства — они должны стать на военный учет, а в случае нарушения правил грозит штраф 17 тыс. гривен.
Военнообязанными являются следующие медицинские специальности:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиологии.
Также военнообязанные женщины должны получить приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.
Напомним, ТЦК и СП через суд может запретить военнообязанному гражданину запретить управление транспортным средством.
Также мы писали, что с июля в Украине начнут массово штрафовать лиц, не обновивших свои данные в ТЦК и СП.
Читайте Новини.LIVE!