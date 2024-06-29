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В Украине женщины могут получить штраф из-за нарушения военного учета

29 июня 2024 18:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - женщины могут получить штраф
Женщина-военнослужащая. Иллюстративное фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, на военный учет должны стать некоторые категории украинских женщин. Так, в случае нарушения правил медиками женского пола им грозит штраф.

Об этом пишет УНИАН.

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Женщины-медики, которые должны стать на военный учет

В Украине остается добровольной мобилизация женщин с 1 июля, как это было и раньше. Но у женщин-медиков есть особые обязательства — они должны стать на военный учет, а в случае нарушения правил грозит штраф 17 тыс. гривен.

Военнообязанными являются следующие медицинские специальности:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиологии и эпидемиологии.

Также военнообязанные женщины должны получить приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Напомним, ТЦК и СП через суд может запретить военнообязанному гражданину запретить управление транспортным средством.

Также мы писали, что с июля в Украине начнут массово штрафовать лиц, не обновивших свои данные в ТЦК и СП.

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ТЦК и СП

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