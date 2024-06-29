Мобилизация в Украине - женщины могут получить штраф

Женщина-военнослужащая. Иллюстративное фото: ГПСУ

Согласно новому закону о мобилизации, на военный учет должны стать некоторые категории украинских женщин. Так, в случае нарушения правил медиками женского пола им грозит штраф.

Об этом пишет УНИАН.

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Женщины-медики, которые должны стать на военный учет

В Украине остается добровольной мобилизация женщин с 1 июля, как это было и раньше. Но у женщин-медиков есть особые обязательства — они должны стать на военный учет, а в случае нарушения правил грозит штраф 17 тыс. гривен.

Военнообязанными являются следующие медицинские специальности:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

Также военнообязанные женщины должны получить приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Напомним, ТЦК и СП через суд может запретить военнообязанному гражданину запретить управление транспортным средством.

Также мы писали, что с июля в Украине начнут массово штрафовать лиц, не обновивших свои данные в ТЦК и СП.