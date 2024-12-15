Срок базовой общей военной подготовки в Украине увеличен

В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось
В Украине расширили базовую общую военную подготовку (БЗИН) для рекрутов Сухопутных войск ВСУ. Теперь курс будет продолжаться 45 дней вместо 30.
Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.
Что изменилось
"В новом 45-дневном курсе БОВП для рекрутов Сухопутных войск расширена программа огневой подготовки. Если раньше за 30 суток курсанты отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, то теперь — 31", — говорится в сообщении.
Кроме того, благодаря обновленной программе новобранцы изучают действия при столкновении с противником, зачистку траншей, а также ведут стрельбу на коротких расстояниях.
Для тренировки украинских бойцов и выполнения ими задач, к упражнениям привлекаются демо-группы, имитирующие действия условного противника.
"Дополнительно введен курс изучения коллективного вооружения. Рекруты овладевают АГС, РПГ, а также пулеметы РПК, ДШК и Browning M2. Общее количество упражнений с оружием возросло до 45", — резюмировали в Сухопутных войсках.
Напомним, что недавно Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 7 февраля 2025 года. Соответственно и мобилизация будет продолжаться так же, если не больше.
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