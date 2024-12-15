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В Украине увеличили срок БОВП — что изменилось

15 декабря 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Срок базовой общей военной подготовки в Украине увеличен
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине расширили базовую общую военную подготовку (БЗИН) для рекрутов Сухопутных войск ВСУ. Теперь курс будет продолжаться 45 дней вместо 30.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

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Что изменилось

"В новом 45-дневном курсе БОВП для рекрутов Сухопутных войск расширена программа огневой подготовки. Если раньше за 30 суток курсанты отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, то теперь — 31", — говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря обновленной программе новобранцы изучают действия при столкновении с противником, зачистку траншей, а также ведут стрельбу на коротких расстояниях.

Для тренировки украинских бойцов и выполнения ими задач, к упражнениям привлекаются демо-группы, имитирующие действия условного противника.

"Дополнительно введен курс изучения коллективного вооружения. Рекруты овладевают АГС, РПГ, а также пулеметы РПК, ДШК и Browning M2. Общее количество упражнений с оружием возросло до 45", — резюмировали в Сухопутных войсках.

Напомним, что недавно Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 7 февраля 2025 года. Соответственно и мобилизация будет продолжаться так же, если не больше.

Также недавно мы сообщали о том, будет ли штраф, если не забрать повестку с почты.

ВСУ Украина мобилизация война в Украине военная подготовка

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