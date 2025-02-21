Умеров анонсировал запуск системы DOT-Chain, чтобы бесперебойно поставлять дроны на фронт

Боец ВСУ запускает дрон. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг, 20 февраля, состоялась встреча с представителями более 200 украинских производителей дронов. В частности, он анонсировал, что в стране будет запущена новая модель обеспечения украинских воинов беспилотниками.

Об этом говорится в заметке Умерова на странице в Facebook.

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Дроны будут поступать на фронт быстро и бесперебойно

Глава Минобороны отметил, что именно эти компании, с представителями которых была встреча, создают технологии, которые меняют ход войны, а именно: уничтожают вражеские танки, пехоту, сбивают вертолеты, помогают с разведкой и логистикой, а также бьют по ключевым объектам врага на тысячи километров в глубину.

"Наша задача — обеспечить быстрое и бесперебойное снабжение лучших БпЛА для наших воинов. Поэтому запускаем новую модель обеспечения беспилотниками. Агентство оборонных закупок (АОЗ) представило производителям новые правила взаимодействия между государством, армией и бизнесом. В частности, внедряем систему DOT-Chain в закупках дронов", — проинформировал Умеров.

Он уточнил, что система уже успешно работает в нелетальных закупках и теперь поможет:

быстрее доставлять дроны на фронт — подразделения сами будут выбирать нужные им БпЛА, а время поставки сократится с месяцев до нескольких недель;

поддержать производителей — они будут получать прогнозируемые заказы и смогут планировать масштабирование производства;

создать прозрачные правила — понятные механизмы поставки будут стимулировать конкуренцию и развитие рынка.

Умеров добавил, что DOT-Chain Defense System дает бригадам возможность самостоятельно определять, какие дроны им нужны, в соответствии с ситуацией на поле боя. При этом и производители будут иметь четкую картину спроса и смогут эффективнее планировать свое производство.

"Таким образом, мы создаем систему, которая будет работать стабильно и бесперебойно. Вместе с производителями работаем над тем, чтобы ни один военный не ждал необходимого неделями или месяцами. Минобороны открыто к диалогу и совместной работе", — резюмировал министр.

Напомним, на днях в Минобороны анонсировали, что в 2025 году усилят украинскую армию FPV-дронами на оптоволокне. На это будет направлено более 44 млрд грн.

Также мы писали, что по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина способна производить 4 млн дронов в год.