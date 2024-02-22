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В Украине заработает приложение Армия+ — зачем оно нужно и ждать ли э-повесток

22 февраля 2024 22:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Украине создают приложение Армия+ — какие функции и ожидать ли э-повесток
Новое приложение для военных Армия+. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации работает над новым приложением под названием "Армия+". Оно будет создано специально для украинских военнослужащих и будет содержать соответствующие документы и услуги.

Что известно о новом приложении, какие функции у него будут и стоит ли украинцам ждать электронных повесток, разбираемся далее в материале.

Назначение и функции приложения Армия+

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, были учтены многочисленные жалобы военных на чрезмерную бумажную работу и бесконечные рапорты. Так что оцифровать хотят максимально все.

В приложении военные смогут воспользоваться стандартизированными шаблонами рапортов, которые можно будет подписать и отправить онлайн за считанные секунды.

Кроме того, приложение будет содержать:

  • электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к э-услугам и боевым системам;
  • комплексная база знаний, которая является источником правдивой информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
  • обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

 

В Украине создают приложение Армия+ — какие функции и ожидать ли е-повесток
Применение Армия+. Изображение: fakty.com

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, они создают систему, которая услышит каждого.

"Каждый день военные тратят кучу времени на представление рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря применению рапорты станут автоматическими и удобными. Наше видение — боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", — подчеркнула Черногоренко.

Запуск приложения ожидается летом текущего года.

 

Будут ли отправлять электронные повестки в приложении Армия+

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявила, что в новом приложении электронных повесток не будет, ведь его пользователями станут люди, которые уже служат в армии.

"Армия+" это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте", — подчеркнула она.

Ранее мы писали, кто будет вручать повестки военнообязанным украинцам в 2024 году.

Напомним, мы сообщали, появится ли в приложении "Дія" электронный военный билет.

Также мы информировали, чем полезен электронный кабинет для ТЦК и военнообязанных.

Минобороны
ВСУ
Минцифры
приложение
армия
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