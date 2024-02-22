В Украине создают приложение Армия+ — какие функции и ожидать ли э-повесток

В Украине заработает приложение Армия+ — зачем оно нужно и ждать ли э-повесток
Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации работает над новым приложением под названием "Армия+". Оно будет создано специально для украинских военнослужащих и будет содержать соответствующие документы и услуги.
Что известно о новом приложении, какие функции у него будут и стоит ли украинцам ждать электронных повесток, разбираемся далее в материале.
Назначение и функции приложения Армия+
Как рассказали в пресс-службе Минобороны, были учтены многочисленные жалобы военных на чрезмерную бумажную работу и бесконечные рапорты. Так что оцифровать хотят максимально все.
В приложении военные смогут воспользоваться стандартизированными шаблонами рапортов, которые можно будет подписать и отправить онлайн за считанные секунды.
Кроме того, приложение будет содержать:
- электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к э-услугам и боевым системам;
- комплексная база знаний, которая является источником правдивой информации о прохождении службы;
- формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
- обучающие онлайн-курсы для саморазвития.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, они создают систему, которая услышит каждого.
"Каждый день военные тратят кучу времени на представление рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря применению рапорты станут автоматическими и удобными. Наше видение — боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", — подчеркнула Черногоренко.
Запуск приложения ожидается летом текущего года.
Будут ли отправлять электронные повестки в приложении Армия+
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявила, что в новом приложении электронных повесток не будет, ведь его пользователями станут люди, которые уже служат в армии.
"Армия+" — это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте", — подчеркнула она.
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