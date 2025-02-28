Для водіїв гуманітарних вантажів закрили систему "Шлях"

Вантажівки на кордоні. Ілюстративне фото: Reuters

У Міністерстві розвитку громад та територій України у п'ятницю, 28 лютого, заявили про припинення функціонування системи "Шлях" для окремих категорій водіїв. Йдеться про дозволи на виїзд для військовозобов'язаних чоловіків, які перевозять гуманітарні вантажі.

Про це повідомила пресслужба міністерства у Telegram.

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Виїзд через систему "Шлях"

"За результатами засідання Кабінету Міністрів України 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами", — йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку громад уточнили, що тепер виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях". Тому чоловіки повинні мати інші підстави для перетину кордону.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами.

Скриншот допису міністерства

Нагадаємо, Мінкульт тимчасово призупинив видачу листів для виїзду за кордон митців та журналістів.

Крім того, речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE заявив, що відрядження посадовців Київради за кордон тепер будуть ретельно перевіряти.