Для водителей гуманитарных грузов закрыли систему "Шлях"

Грузовики на границе. Иллюстративное фото: Reuters

В Министерстве развития громад и территорий Украины в пятницу, 28 февраля, заявили о прекращении функционирования системы "Шлях" для отдельных категорий водителей. Речь идет о разрешениях на выезд для военнообязанных мужчин, которые перевозят гуманитарные грузы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

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Выезд через систему "Шлях"

"По результатам заседания Кабинета Министров Украины 25 февраля были одобрены изменения в Постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами", — говорится в сообщении.

В Минразвития громад уточнили, что теперь выезд таких водителей будет возможен на общих основаниях, а не по регистрации в системе "Шлях". Поэтому мужчины должны иметь другие основания для пересечения границы.

Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами.

Скриншот поста министерства

Напомним, Минкульт приостановил выдачу писем для выезда за границу художников и журналистов.

Кроме того, представитель КГВА Евгений Иевлев в эфире Вечір.LIVE заявил, что командировки чиновников Киевсовета за границу теперь будут тщательно проверять.