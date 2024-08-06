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В Україні створять систему по роботі з сім'ями загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

6 серпня 2024 23:34
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В ЗСУ створять систему по роботі з сім'ями загиблих, зниклих безвісти та полонених військових
Похоронна процесія в Києві. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Збройні Сили України оголосили про впровадження нової системи для підтримки членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Створення служби супроводу має на меті забезпечити всебічну підтримку цим родинам.

Про це повідомив Генерального штабу України у вівторок, 6 серпня.

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Система підтримки родин військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив план соціальної підтримки військових і їхніх родин. Для реалізації цієї ініціативи будуть створені спеціалізовані підрозділи.

У складі існуючих підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України розгорнуть нові підрозділи служби соціального супроводу. Ці підрозділи будуть укомплектовані військовими, які повернулися з полону, а також особами, які внаслідок поранень або проблем зі здоров'ям не здатні продовжувати участь у бойових діях.

До складу нових служб увійдуть також спеціалісти, які надаватимуть комплексну підтримку в медичних, фінансових, кадрових, психологічних аспектах та в сфері зв’язків з громадськістю.

Основною метою розробки такої системи є забезпечення підтримки родин військових службовців, а також їх інформування. Система забезпечить супровід поранених у медичних закладах, а також координуватиме зв'язок з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих.

"Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління", — зазначив очільник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Олександр Кутков.

Міністр оборони Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже видали директиву, яка передбачає перетворення патронатних служб на штатні підрозділи ЗСУ. Генштаб зазначає, що це дозволить підняти підтримку військовослужбовців і їхніх сімей на новий рівень якості.

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