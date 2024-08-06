В ВСУ создадут систему по работе с семьями погибших, пропавших без вести и пленных военных

В Украине создадут систему по работе с семьями погибших, пропавших без вести и пленных военных
Вооруженные Силы Украины объявили о внедрении новой системы для поддержки членов семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих. Создание службы сопровождения должно обеспечить всестороннюю поддержку этим семьям.
Об этом сообщил Генеральный штаб Украины во вторник, 6 августа.
Система поддержки семей военных
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский утвердил план социальной поддержки военных и их семей. Для реализации этой инициативы будут созданы специализированные подразделения.
В составе существующих подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины развернут новые подразделения службы социального сопровождения. Эти подразделения будут укомплектованы вернувшимися из плена военными, а также лицами, которые вследствие ранений или проблем со здоровьем не способны продолжать участие в боевых действиях.
В состав новых служб войдут специалисты, которые будут оказывать комплексную поддержку в медицинских, финансовых, кадровых, психологических аспектах и в сфере связей с общественностью.
Основной целью разработки такой системы является обеспечение поддержки семей военных служащих и их информирование. Система обеспечит сопровождение раненых в медицинских учреждениях, а также координирует связь с семьями пленных, пропавших без вести и погибших.
"Соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, имеющих отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления", — отметил глава Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Александр Кутков.
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже издали директиву, предусматривающую превращение патронатных служб в штатные подразделения ВСУ. Генштаб отмечает, что это позволит поднять поддержку военнослужащих и их семей на новый уровень качества.
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