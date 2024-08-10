Отримання військового звання для медиків в Україні

Медичні працівники. Фото: Укрінформ

В Україні було спрощено процедуру присвоєння цивільним медичним працівникам військового звання. Тепер фахівці кількох напрямків можуть швидше отримати "молодшого сержанта".

Про це повідомила пресслужба Одеського ТЦК та СП у Facebook у суботу, 10 серпня.

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"З набуття чинності Указу Президента від №486/2024 спростилася процедура присвоєння військового звання "молодший лейтенант", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про мобілізованих, контрактників та резервістів, які:

мають психологічну, медичну чи споріднену спеціальність;

мають вищу освіту ступеня магістру та сертифікат лікаря-спеціаліста чи професійну кваліфікацію "протезист-ортезист", "технік-протезист-ортезист", "інженер-технолог-протезист", "інженер-протезист", "механік протезноортопедичних виробів".

Це стосується фахівців таких напрямків: "Психологія", "Охорона здоров’я", "Біологія", "Хімічна інженерія та біоінженерія", "Механічна інженерія", "Виробництво та технологія", "Фізична культура і спорт", "Хімічна інженерія та біоінженерія", "Механічна інженерія" та "Виробництво та технологія".

Якщо відповідні громадяни пройшли за потреби курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності — їм можна надати офіцерське звання та призначити на посади офіцерського складу.