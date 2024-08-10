Получение военного звания для медиков в Украине

Медицинские работники. Фото: Укринформ

В Украине была упрощена процедура присвоения гражданским медицинским работникам военного звания. Теперь специалисты нескольких направлений могут быстрее получить "младшего сержанта".

Об этом сообщила пресс-служба Одесского ТЦК и СП в Facebook в субботу, 10 августа.

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"По вступлению в силу Указа Президента от №486/2024 упростилась процедура присвоения военного звания "младший лейтенант", — отмечается в сообщении.

Речь идет о мобилизованных, контрактниках и резервистах, которые:

имеют психологическую, медицинскую или родственную специальность;

имеют высшее образование степени магистра и сертификат врача-специалиста или профессиональную квалификацию "протезист-ортезист", "техник-протезист-ортезист", "инженер-технолог-протезист", "инженер-протезист", "механик протезноортопедических изделий".

Это касается специалистов таких направлений: "Психология", "Здравоохранение", "Биология", "Химическая инженерия и биоинженерия", "Механическая инженерия", "Производство и технология", "Физическая культура и спорт", "Химическая инженерия и биоинженерия", "Механическая инженерия" и "Производство и технология".

Если соответствующие граждане при необходимости прошли курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, им можно присвоить офицерское звание и назначить на должности офицерского состава.