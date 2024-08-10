Получение военного звания для медиков в Украине

В Украине упростили получение военного звания для медиков — какие условия
В Украине была упрощена процедура присвоения гражданским медицинским работникам военного звания. Теперь специалисты нескольких направлений могут быстрее получить "младшего сержанта".
Об этом сообщила пресс-служба Одесского ТЦК и СП в Facebook в субботу, 10 августа.
Воинское звание для медиков
"По вступлению в силу Указа Президента от №486/2024 упростилась процедура присвоения военного звания "младший лейтенант", — отмечается в сообщении.
Речь идет о мобилизованных, контрактниках и резервистах, которые:
- имеют психологическую, медицинскую или родственную специальность;
- имеют высшее образование степени магистра и сертификат врача-специалиста или профессиональную квалификацию "протезист-ортезист", "техник-протезист-ортезист", "инженер-технолог-протезист", "инженер-протезист", "механик протезноортопедических изделий".
Это касается специалистов таких направлений: "Психология", "Здравоохранение", "Биология", "Химическая инженерия и биоинженерия", "Механическая инженерия", "Производство и технология", "Физическая культура и спорт", "Химическая инженерия и биоинженерия", "Механическая инженерия" и "Производство и технология".
Если соответствующие граждане при необходимости прошли курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, им можно присвоить офицерское звание и назначить на должности офицерского состава.
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