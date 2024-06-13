Рекрутинг до ГУР МО — в розвідці назвали умови прийому на службу

Презентація кампанії "Став плюс". Фото: Суспільне

Речник ГУР Андрій Юсов оголосив про запуск кампанії рекрутингу цивільних осіб до служби в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони під назвою "Став плюс". Він підкреслив, що це унікальна можливість стати частиною відомої організації.

Про це повідомило видання Суспільне у четвер, 13 червня.

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Юсов зазначив, що за наказом генерала Кирила Буданова, командувача ГУР МО, розпочато першу національну кампанію з метою залучення кваліфікованих цивільних осіб до роботи в розвідці.

"До команди Головного управління розвідки можна і треба доучитись. Тому сьогодні, за вказівкою нашого керівника, командира і начальника генерала Кирила Буданова, який передає сьогодні всім присутнім вітання, маємо честь оголосити першу всеукраїнську публічну кампанію рекрутингу", — заявив речник ГУР.

В управлінні розвідки зазначили, що кандидати, які бажають служити в активних підрозділах, повинні мати хорошу фізичну форму, витривалість і здатність працювати в стресових умовах, при цьому вік кандидатів має бути від 18 до 40 років. ГУР МО пропонує рекрутам можливості для постійного розвитку, службу за контрактом або в рамках мобілізації, а також навчання та підготовку за стандартами відомства. Додаткові переваги включають медичне обслуговування та заробітну плату від 70 тисяч гривень.

Речник ГУР додав, що й інші підрозділи шукають нових співробітників, зокрема технічних фахівців, які можуть допомогти в боротьбі з ворогом. Відомство зацікавлене в спеціалістах з робототехніки та операторах БПЛА.

"У складі ГУР МО України є підрозділи, які виконують задачі, пов’язані з використанням роботизованих систем: повітряного, наземного та морського застосування. Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", — зазначив Юсов.

У відомстві повідомили, що щоб подати заявку на службу в ГУР МО, потенційні кандидати повинні заповнити анкету, доступну на офіційному сайті ГУР МО, на онлайн-платформі Lobby-X, а також на верифікованих сторінках відомства в соціальних мережах. Після заповнення анкети, кандидатура розглядається, і з кандидатом зв’язуються протягом доби або десяти днів, залежно від платформи подачі заявки.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Також рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони.