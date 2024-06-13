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В Украине начали рекрутинг гражданских для службы в ГУР

13 июня 2024 20:31
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Бригадир София
редактор
Рекрутинг в ГУР МО – в разведке назвали условия приема на службу
Презентация кампании "Став плюс". Фото: Суспільне
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Спикер ГУР Андрей Юсов объявил о запуске кампании рекрутинга гражданских лиц в службу в Главном управлении разведки Министерства обороны под названием "Став плюс". Он подчеркнул, что это возможность стать частью известной организации.

Об этом сообщило издание Суспільне в четверг, 13 июня.

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Юсов отметил, что по приказу генерала Кирилла Буданова, командующего ГУР МО, начата первая национальная кампания с целью привлечения квалифицированных гражданских лиц к работе в разведке.

"К команде Главного управления разведки можно и нужно доучиться. Поэтому сегодня, по указанию нашего руководителя, командира и начальника генерала Кирилла Буданова, передающего сегодня всем присутствующим поздравления, имеем честь объявить первую всеукраинскую публичную кампанию рекрутинга", — заявил спикер ГУР.

В управлении разведки отметили, что кандидаты, желающие служить в активных подразделениях, должны иметь хорошую физическую форму, выносливость и способность работать в стрессовых условиях, возраст кандидатов должен быть от 18 до 40 лет. ГУР МО предлагает рекрутам возможности для постоянного развития, службу по контракту или в рамках мобилизации, а также обучение и подготовку по стандартам ведомства. Дополнительные преимущества включают в себя медицинское обслуживание и заработную плату от 70 тысяч гривен.

Представитель ГУР добавил, что и другие подразделения ищут новых сотрудников, в том числе технических специалистов, которые могут помочь в борьбе с врагом. Ведомство заинтересовано в специалистах по робототехнике и операторам БПЛА.

"В составе ГУР МО Украины есть подразделения, выполняющие задачи, связанные с использованием роботизированных систем: воздушного, наземного и морского применения. Мы очень заинтересованы в специалистах технических отраслей. А также в операторах БПЛА разного типа — как уже имеющихся на вооружении, так и новейших образцов", — отметил Юсов.

В ведомстве сообщили, что, чтобы подать заявку на службу в ГУР МО, потенциальные кандидаты должны заполнить анкету, доступную на официальном сайте ГУР МО, на онлайн-платформе Lobby-X, а также на верифицированных страницах ведомства в социальных сетях. После заполнения анкеты кандидатура рассматривается и с кандидатом связываются в течение суток или десяти дней в зависимости от платформы подачи заявки.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Также рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны.

Украина
разведка
Андрей Юсов
Минобороны
Кирилл Буданов
Рекрутинг
ГУР

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