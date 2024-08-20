Рада 20 серпня підтримала послаблення відповідальності за СЗЧ

В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт
Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, ухвалила законопроєкт щодо послаблення відповідальності за самовільне залишення частини. За відповідний документ проголосували 270 народних обранців.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Відповідальність за СЗЧ в Україні
"Рада підтримала послаблення відповідальності за СЗЧ (№11322). "За" — 270", — йдеться у повідомленні.
Згідно з цим законопроєктом у разі, якщо підозрюваний у СЗЧ висловив бажання продовжити службу — його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Водночас він може повернутися не лише до своєї військової частини, а й до іншої.
"Звичайно, це за згодою командира і тільки один раз", — уточнив Гончаренко.
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