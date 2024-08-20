Совет 20 августа поддержал ослабление ответственности за СЗЧ

Верховная Рада Украины. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, приняла законопроект об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. За соответствующий документ проголосовали 270 народных избранников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Совет поддержал ослабление ответственности за СЗЧ (№11322). "За" — 270", — говорится в сообщении.

Согласно этому законопроекту, в случае если подозреваемый в СЗЧ выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. В то же время он может вернуться не только в свою воинскую часть, но и в другую.

"Конечно, это с согласия командира и только один раз", — уточнил Гончаренко.