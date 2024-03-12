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В Україні почали продавати "обереги від ТЦК" — подробиці

12 березня 2024 20:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Україні почали продавати "обереги від ТЦК" — подробиці
Військовий перевіряє документи. Фото: khm.depo.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні ділки почали застосовувати новий маркетинговий хід. Вони використовують абревіатуру ТЦК і СП для реклами товарів, які не мають жодного зв'язку з відповідною установою або мобілізацією.

Про це повідомило видання ТСН.ua у вівторок, 12 березня.

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Нещодавно на українських дошках оголошень з’явилися пропозиції про "обереги від ТЦК" за 638 гривень, а деякі продавці автомобілів та електровелосипедів стверджують, що їхній транспорт може допомогти "втекти від ТЦК".

В Україні почали продавати "обереги від ТЦК" — подробиці - фото 1
Оголошення про "оберіг від ТЦК та СП". Фото: скриншот

Також декілька будівельників у своїх оголошеннях зазначають, що вони готові приїхати та виконати ремонтні роботи, попри перевірки ТЦК.

Реакція військових

Військовослужбовці заявляють, що деякі люди ризикують своїм життям, захищаючи національні інтереси, тоді як інші шукають шляхи заробітку. Також вони закликають до відповідального ставлення до інформації, щоб не стати жертвами обману.

Нагадаємо, що у Києві засудили охоронця ЖК, який попереджав мешканців про прихід ТЦК.

Раніше ми писали, що Сергій Братчук прокоментував скандали з працівниками ТЦК в Одесі.

Україна
військові
мобілізація
ТЦК та СП

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