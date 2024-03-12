В Украине начали продавать "обереги от ТЦК" — подробности

Военный проверяет документы. Фото: khm.depo.ua

В Украине дельцы стали применять новый маркетинговый ход. Они используют аббревиатуру ТЦК и СП для рекламы товаров, не имеющих связи с соответствующим учреждением или мобилизацией.

Об этом сообщило издание ТСН.ua во вторник, 12 марта.

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Недавно на украинских досках объявлений появились предложения об "оберегах от ТЦК" за 638 гривен, а некоторые продавцы автомобилей и электровелосипедов утверждают, что их транспорт может помочь "убежать от ТЦК".

Объявления об "обереге от ТЦК и СП". Фото: скриншот

Также несколько строителей в своих объявлениях отмечают, что готовы приехать и выполнить ремонтные работы, несмотря на проверки ТЦК.

Реакция военных

Военнослужащие заявляют, что некоторые люди рискуют своей жизнью, защищая национальные интересы, в то время как другие ищут пути заработка. Также они призывают к ответственному отношению к информации, чтобы не стать жертвами обмана.

Напомним, что в Киеве засудили охранника ЖК, который предупреждал жителей о приходе ТЦК.

Раньше мы писали, что Сергей Братчук прокомментировал скандалы с работниками ТЦК в Одессе.