Контракт для украинцев 60+ — в Раде зарегистрировали новый законопроект

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине планируют внедрить контракт для лиц в возрасте 60+. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом сообщил нардеп Роман Костенко в Facebook в среду, 30 апреля.

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Законопроект №13229 предоставит право украинцам 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы.

Законопроект №13229. Фото: скриншот

Костенко отметил, что это ответ на запрос общества, поскольку многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными, однако законодательство ограничивает их в этом.

"Законопроект предусматривает предоставление возможности подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ. Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", — подчеркнул нардеп.

Пост Костенко. Фото: скриншот

Напомним, адвокат Юрий Айвазян сообщил, что прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным для оформления или продления отсрочки от мобилизации.

Кроме того, повестка, которую оставили в почтовом ящике, не считается законно врученной. Вследствие этого ее можно игнорировать.