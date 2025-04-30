Контракт для украинцев 60+ — в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Украине планируют внедрить контракты для граждан 60+ — детали
В Украине планируют внедрить контракт для лиц в возрасте 60+. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.
Об этом сообщил нардеп Роман Костенко в Facebook в среду, 30 апреля.
Контракты для граждан 60+
Законопроект №13229 предоставит право украинцам 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы.
Костенко отметил, что это ответ на запрос общества, поскольку многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными, однако законодательство ограничивает их в этом.
"Законопроект предусматривает предоставление возможности подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ. Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", — подчеркнул нардеп.
Напомним, адвокат Юрий Айвазян сообщил, что прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным для оформления или продления отсрочки от мобилизации.
Кроме того, повестка, которую оставили в почтовом ящике, не считается законно врученной. Вследствие этого ее можно игнорировать.
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