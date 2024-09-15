У Міноборони пояснили, хто з українців матиме право на автоматизовану відстрочку від мобілізації

Олег Берестовий. Фото: dou.ua

В Україні планують запровадити автоматизовані відстрочки від військового призову під час мобілізації. Отримати такі привілеї зможуть особи з інвалідністю, громадяни, які навчаються, та опікуни трьох або більше дітей.

Про це в п'ятницю, 13 вересня, у DOU Podcast розповів начальник Управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий.

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За словами Берестового, автоматизовані відстрочки зараз є гарячою темою. Їх потрібно запровадити і з поваги до людей, які цього потребують, і для того, щоб не робити зайву роботу у ТЦК.

"До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо", — пообіцяв начальник Управління інформаційних технологій Міноборони України.

Крім людей з інвалідністю, автоматизовані відстрочки стосуватимуться громадян, які здобувають свою першу вищу освіту, та опікунів трьох або більше дітей.