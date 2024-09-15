В Минобороны объяснили, кто из украинцев будет иметь право на автоматизированную отсрочку от мобилизации

Олег Берестовой. Фото: dou.ua

В Украине планируют ввести автоматизированные отсрочки от военного призыва во время мобилизации. Получить такие привилегии смогут лица с инвалидностью, обучающиеся граждане и опекуны троих или более детей.

Об этом в пятницу, 13 сентября, в DOU Podcast рассказал начальник Управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой.

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По словам Берестового, автоматизированные отсрочки сейчас являются горячей темой. Их нужно ввести и из уважения к людям, которые в этом нуждаются, и для того, чтобы не делать лишнюю работу в ТЦК.

"К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не годен к службе априори, то зачем тогда подтверждать, регулярно проходить ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем", — пообещал начальник Управления информационных технологий Минобороны Украины.

Кроме людей с инвалидностью, автоматизированные отсрочки будут касаться граждан, получающих свое первое высшее образование, и опекунов трех или более детей.