В Украине могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет

Молодые мужчины идут строем. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они раньше служили или окончили военную кафедру. Такие украинцы считаются военнообязанными и относятся к числу резервистов.

Об этом в комментарии изданию "Фокус" рассказала адвокат Ольга Леонтьева.

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Молодых ребят тоже забирают на фронт

По такому принципу молодого человека могут мобилизовать и в 19, и в 20 лет.

"Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период. Третья категория — самая распространенная причина, почему ребят до 25 лет забирают на фронт", — сказала юрист Ольга Леонтьева.

Напомним, во Львове мобилизовали известного спортивного журналиста, комментатора и блогера Андрея Сенькива. Ему обещали поездку домой, а отправили в учебный центр.

Также мы сообщали, что военнообязанным мужчинам, у которых нет военно-учетных документов, могут ограничить доступ к госуслугам.