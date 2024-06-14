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В Украине могут мобилизовать некоторых мужчин до 25 лет — кто именно подлежит призыву в ВСУ

14 июня 2024 05:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Украине могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет
Молодые мужчины идут строем. Фото иллюстративное: mil.in.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они раньше служили или окончили военную кафедру. Такие украинцы считаются военнообязанными и относятся к числу резервистов.

Об этом в комментарии изданию "Фокус" рассказала адвокат Ольга Леонтьева.

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По такому принципу молодого человека могут мобилизовать и в 19, и в 20 лет.

"Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период. Третья категория — самая распространенная причина, почему ребят до 25 лет забирают на фронт", — сказала юрист Ольга Леонтьева.

Напомним, во Львове мобилизовали известного спортивного журналиста, комментатора и блогера Андрея Сенькива. Ему обещали поездку домой, а отправили в учебный центр.

Также мы сообщали, что военнообязанным мужчинам, у которых нет военно-учетных документов, могут ограничить доступ к госуслугам.

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