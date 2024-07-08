Мобілізація в Україні — не вистачає водіїв таксі

Таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Війна в Україні й пов'язана з нею мобілізація до лав Збройних сил призвели до значного дефіциту водіїв таксі. Це, в свою чергу, негативно вплинуло на роботу всієї сфери.

Видання Liga.net розповіла про наслідки такої ситуації.

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Дефіцит водіїв таксі

За словами представників таксомоторних компаній, через мобілізацію на фронт пішло багато водіїв.

"Зараз у нас на 30% менше водіїв, ніж було до війни", — говорить голова Асоціації перевізників України Іван Бондарев.

Така ситуація призводить до того, що таксистам, які залишилися, доводиться працювати більше, що призводить до втоми та зниження якості обслуговування.

"Водії працюють по 12-14 годин на добу, їм просто фізично важко", — говорить Бондарев.

До того, зменшення кількості водіїв призвело до зростання попиту на їхні послуги, що, в свою чергу, викликало зростання цін на перевезення.

"Ціни на поїздки таксі зросли на 20-30%", — говорить Бондарев.

Як виправити ситуацію

За словами експертів, ситуація у сфері таксі може покращитися лише після закінчення війни та повернення мобілізованих водіїв додому.

Що можна зробити, щоб покращити ситуацію:

збільшити зарплату водіям таксі, що допоможе залучити нових водіїв до роботи та стимулювати тих, хто вже працює, працювати більше.

спростити процедуру отримання ліцензії на водіння таксі. Це допоможе збільшити кількість потенційних водіїв.

розвивати громадський транспорт. Це допоможе зменшити попит на послуги таксі.

Раніше ми розповідали, що через мобілізацію в Україні у сфері логістики виник дефіцит водіїв. Внаслідок цього компанії почали наймати на роботу жінок, які стають вже досвідченими далекобійницями.

Водночас у Львівській області через ухвалений закон про мобілізацію не вистачає людей на підприємствах, яким потрібні спеціалісти типово чоловічих професій.