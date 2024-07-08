Мобилизация в Украине — не хватает водителей такси

В Украине из-за мобилизации произошло резкое сокращение количества водителей такси
Война в Украине и связанная с ней мобилизация в ряды Вооруженных сил привели к значительному дефициту водителей такси. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на работу всей сферы.
Издание Liga.net рассказало о последствиях такой ситуации.
Дефицит водителей такси
По словам представителей таксомоторных компаний, из-за мобилизации на фронт ушли многие водители.
"Сейчас у нас на 30% меньше водителей, чем было до войны", — говорит глава Ассоциации перевозчиков Украины Иван Бондарев.
Такая ситуация приводит к тому, что оставшимся таксистам приходится работать больше, что приводит к усталости и снижению качества обслуживания.
"Водители работают по 12-14 часов в сутки, им просто физически тяжело", — говорит Бондарев.
К тому же, уменьшение количества водителей привело к росту спроса на их услуги, что, в свою очередь, вызвало рост цен на перевозки.
"Цены на поездки такси выросли на 20-30%", — говорит Бондарев.
Как исправить ситуацию
По словам экспертов, ситуация в сфере такси может улучшиться только после окончания войны и возвращения мобилизованных водителей домой.
Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию:
- увеличить зарплату водителям такси, что поможет привлечь новых водителей к работе и стимулировать уже работающих работать больше.
- упростить процедуру получения лицензии на вождение такси. Это поможет увеличить количество потенциальных водителей.
- развивать публичный транспорт. Это поможет снизить спрос на услуги такси.
Ранее мы рассказывали, что из-за мобилизации в Украине в сфере логистики возник дефицит водителей. В результате компании начали нанимать на работу женщин, которые становятся уже опытными дальнобойщиками.
В то же время во Львовской области из-за принятого закона о мобилизации не хватает людей на предприятиях, которым нужны специалисты типично мужских профессий.
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