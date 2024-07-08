Мобилизация в Украине — не хватает водителей такси

Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Война в Украине и связанная с ней мобилизация в ряды Вооруженных сил привели к значительному дефициту водителей такси. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на работу всей сферы.

Издание Liga.net рассказало о последствиях такой ситуации.

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Дефицит водителей такси

По словам представителей таксомоторных компаний, из-за мобилизации на фронт ушли многие водители.

"Сейчас у нас на 30% меньше водителей, чем было до войны", — говорит глава Ассоциации перевозчиков Украины Иван Бондарев.

Такая ситуация приводит к тому, что оставшимся таксистам приходится работать больше, что приводит к усталости и снижению качества обслуживания.

"Водители работают по 12-14 часов в сутки, им просто физически тяжело", — говорит Бондарев.

К тому же, уменьшение количества водителей привело к росту спроса на их услуги, что, в свою очередь, вызвало рост цен на перевозки.

"Цены на поездки такси выросли на 20-30%", — говорит Бондарев.

Как исправить ситуацию

По словам экспертов, ситуация в сфере такси может улучшиться только после окончания войны и возвращения мобилизованных водителей домой.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию:

увеличить зарплату водителям такси, что поможет привлечь новых водителей к работе и стимулировать уже работающих работать больше.

упростить процедуру получения лицензии на вождение такси. Это поможет увеличить количество потенциальных водителей.

развивать публичный транспорт. Это поможет снизить спрос на услуги такси.

Ранее мы рассказывали, что из-за мобилизации в Украине в сфере логистики возник дефицит водителей. В результате компании начали нанимать на работу женщин, которые становятся уже опытными дальнобойщиками.

В то же время во Львовской области из-за принятого закона о мобилизации не хватает людей на предприятиях, которым нужны специалисты типично мужских профессий.