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В Украине из-за мобилизации произошло резкое сокращение количества водителей такси

8 июля 2024 09:44
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Мобилизация в Украине — не хватает водителей такси
Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Война в Украине и связанная с ней мобилизация в ряды Вооруженных сил привели к значительному дефициту водителей такси. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние на работу всей сферы.

Издание Liga.net рассказало о последствиях такой ситуации.

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Дефицит водителей такси

По словам представителей таксомоторных компаний, из-за мобилизации на фронт ушли многие водители.

"Сейчас у нас на 30% меньше водителей, чем было до войны", — говорит глава Ассоциации перевозчиков Украины Иван Бондарев.

Такая ситуация приводит к тому, что оставшимся таксистам приходится работать больше, что приводит к усталости и снижению качества обслуживания.

"Водители работают по 12-14 часов в сутки, им просто физически тяжело", — говорит Бондарев.

К тому же, уменьшение количества водителей привело к росту спроса на их услуги, что, в свою очередь, вызвало рост цен на перевозки.

"Цены на поездки такси выросли на 20-30%", — говорит Бондарев.

Как исправить ситуацию

По словам экспертов, ситуация в сфере такси может улучшиться только после окончания войны и возвращения мобилизованных водителей домой.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию:

  • увеличить зарплату водителям такси, что поможет привлечь новых водителей к работе и стимулировать уже работающих работать больше.
  • упростить процедуру получения лицензии на вождение такси. Это поможет увеличить количество потенциальных водителей.
  • развивать публичный транспорт. Это поможет снизить спрос на услуги такси.

Ранее мы рассказывали, что из-за мобилизации в Украине в сфере логистики возник дефицит водителей. В результате компании начали нанимать на работу женщин, которые становятся уже опытными дальнобойщиками.

В то же время во Львовской области из-за принятого закона о мобилизации не хватает людей на предприятиях, которым нужны специалисты типично мужских профессий.

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