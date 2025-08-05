В Україні впровадять підготовку молоді до національного спротиву з 14 років

Рекрути за контрактом 18-24 у 92 ОШБ на БЗВП. Фото: Ґвара Медіа/ Сергій Прокопенко

В Україні проведуть масштабну реформу системи військової підготовки молоді та студентів. Буде впроваджено новий цикл навчання за національного спротиву, який починатиметься з 14 років.

Про це заявив Ігор Хорт, виконуючий обов'язки начальника відділу політики нацспротиву Міноборони України, повідомляє "Факти".

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Підготовка молоді до національного спротиву

Як пояснив Ігор Хорт, замість класичної базової загальновійськової підготовки (БЗВП) в Україні планують запровадити нову програму — "Основи національного спротиву". Вона охоплюватиме усіх громадян, починаючи зі шкільного віку, й передбачає не просто навчання, а формування готовності до національного спротиву.

Навчання буде починатися з участі у військово-патріотичних заходах, таких як "Сокіл" та "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", який вже викладають у школах і профтехзакладах.

Тим часом у вищих навчальних закладах будуть викладати "Основи національного спротиву" замість БЗВП. Присвоєння військових спеціальностей не буде, однак акцент зроблять на особисту мотивацію і практичну підготовку.

"Предмет "Основи національного спротиву" буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити — відраховуйся з навчального закладу", — наголосив представник Міноборони.

Також він розповів, що на відміну від попередньої системи, нова модель зосередиться на практичних навичках: роботі зі зброєю, тактиці, вогневій підготовці. Це має підвищити рівень реальної боєздатності.

Після завершення навчання у навчальних закладах громадяни проходитимуть базову військову службу. Вона стане обов’язковою частиною загальної системи підготовки. Як пояснює представник Міноборони, така модель має зробити обороноздатність країни масовою та стійкою.

Крім того, для резервістів, студентів та охочих віком від 18 до 60+ планується створення спеціальних центрів підготовки. У них кожен зможе тренуватися, навчитися поводженню зі зброєю та оцінити свій рівень бойової готовності.

Нагадаємо, близько тижня тому президент України Володимир Зеленський підписав закон №13276. Згідно нього, тепер студенти-медики повинні проходити обов'язкову військову підготовку як офіцери запасу.

Також нещодавно ми писали, які студенти не будуть проходити БЗВП.