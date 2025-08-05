В Украине внедрят подготовку молодежи к национальному сопротивлению с 14 лет

Рекруты по контракту 18-24 в 92 ОШБ на БЗВП. Фото: Гвара Медиа/ Сергей Прокопенко

В Украине проведут масштабную реформу системы военной подготовки молодежи и студентов. Будет внедрен новый цикл обучения по национальному сопротивлению, который будет начинаться с 14 лет.

Об этом заявил Игорь Хорт, исполняющий обязанности начальника отдела политики нацсопротивления Минобороны Украины, сообщает "Факты".

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Подготовка молодежи к национальному сопротивлению

Как пояснил Игорь Хорт, вместо классической базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в Украине планируют ввести новую программу — "Основы национального сопротивления". Она будет охватывать всех граждан, начиная со школьного возраста, и предусматривает не просто обучение, а формирование готовности к национальному сопротивлению.

Обучение будет начинаться с участия в военно-патриотических мероприятиях, таких как "Сокол" и "Джура", а также изучения обновленного предмета "Защита Украины", который уже преподают в школах и профтехзаведениях.

Между тем в высших учебных заведениях будут преподавать "Основы национального сопротивления" вместо БЗВП. Присвоения военных специальностей не будет, однако акцент сделают на личную мотивацию и практическую подготовку.

"Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязательным как для ребят, так и для девушек. Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения", — подчеркнул представитель Минобороны.

Также он рассказал, что в отличие от предыдущей системы, новая модель сосредоточится на практических навыках: работе с оружием, тактике, огневой подготовке. Это должно повысить уровень реальной боеспособности.

После завершения обучения в учебных заведениях граждане будут проходить базовую военную службу. Она станет обязательной частью общей системы подготовки. Как объясняет представитель Минобороны, такая модель должна сделать обороноспособность страны массовой и устойчивой.

Кроме того, для резервистов, студентов и желающих в возрасте от 18 до 60+ планируется создание специальных центров подготовки. В них каждый сможет тренироваться, научиться обращению с оружием и оценить свой уровень боевой готовности.

Напомним, около недели назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13276. Согласно ему, теперь студенты-медики должны проходить обязательную военную подготовку как офицеры запаса.

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