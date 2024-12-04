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В Україні 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на облік

4 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Україні автоматично братимуть на військовий облік 17-річних хлопців
Юнаки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: akcenty.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Хлопці в Україні автоматично ставатимуть на військовий облік, щойно їм виповниться 17 років. Відповідне рішення у вівторок, 3 грудня, у першому читанні підтримав парламент.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, замість звернення до ТЦК чи проходження медогляду юнакам достатньо буде пройти ідентифікацію в "Резерв+". Після цього застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

"Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", — повідомив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, крім військового обліку, в Україні є облік призовників віком від 16 до 25 років. За порушення правил обліку юнакам загрожує штраф у розмірі 17–25,5 тисячі гривень.

Раніше адвокатка АБ "Приходько та партнери" Юлія Данілова пояснила, які документи знадобляться громадянам, які мають стати на військовий облік. Також правознавиця зазначила, що військовозобов'язані повинні в разі зміни місця проживання зареєструватися у ТЦК та СП за новою адресою протягом тижня. Ігнорування цієї вимоги каратимуть штрафом.

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