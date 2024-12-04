В Украине будут автоматически брать на военный учет 17-летних парней

В Украине 17-летние юноши будут автоматически становиться на учет
Парни в Украине будут автоматически становиться на военный учет, как только им исполнится 17 лет. Соответствующее решение во вторник, 3 декабря, в первом чтении поддержал парламент.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно об автоматическом взятии на учет 17-летних парней
Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, вместо обращения в ТЦК или прохождение медосмотра молодым людям достаточно будет пройти идентификацию в "Резерв+". После этого приложение само сгенерирует военно-учетный документ.
"Это еще один шаг в переводе военного учета в удобный цифровой формат. Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", — сообщил глава оборонного ведомства.
Напомним, кроме военного учета, в Украине есть учет призывников от 16 до 25 лет. За нарушение правил учета молодым людям грозит штраф в размере 17–25,5 тысяч гривен.
Ранее адвокат АБ "Приходько и партнеры" Юлия Данилова объяснила, какие документы понадобятся гражданам, которые должны стать на военный учет. Также правовед отметила, что военнообязанные должны в случае изменения места жительства зарегистрироваться в ТЦК и СП по новому адресу в течение недели. Игнорирование этого требования будет наказываться штрафом.
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