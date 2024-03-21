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В ТЦК зробили нову заяву щодо мобілізації в українських селах

21 березня 2024 20:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ТЦК зробили нову заяву щодо мобілізації в українських селах
Працівниця ТЦК та військовозобов'язаний. Фото: ВОТЦК СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Речник Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін заявив, що інформація про те, що в деяких селах призивають в армію всіх чоловіків не є правдивою. Він заявив, що люди, які її поширюють, діють "заради власних інтересів та вигоди".

Про це він заявив під час брифінгу в Полтавській міській раді

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"Я зараз не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, який у селах. У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків — це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків. Крім того, в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", — пояснив Істомін.

Також спікер звинуватив "блогерів" та правозахисників у підриві авторитету ТЦК СП, публікуючи "завідомо неправдиву інформацію".

"Якщо людина блогер, вона вміє розмовляти так, як їй це вигідно. Коли звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, у якого є контузії, у якого є зараз завдання здійснювати заходи оповіщення, підходить до громадянина і просить показати документи, у відповідь чує, що він не повинен, що ТЦК — це приватна структура, що йому байдуже, бо так сказали в Tik-Tok чи YouTube. І тут військовослужбовець не повинен допустити конфлікту, це основне", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Тернополі працівники ТЦК СП видерлись на дах будови, щоб вручити повістки будівельникам. Поруч з будівлею, як повідомляється, стояв їхній мікроавтобус.

Водночас уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець висловив свою незгоду з пропозицією про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян, заявивши, що працівники не мають права брати участь у будь-яких діях, які обмежують або порушують конституційні права та свободи громадян України.

Україна
Полтава
мобілізація
ТЦК та СП
адвокат

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