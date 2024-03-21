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В ТЦК сделали новое заявление по мобилизации в украинских селах

21 марта 2024 20:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ТЦК сделали новое заявление по мобилизации в украинских селах
Работница ТЦК и военнообязанный. Фото: ВОТЦК СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спикер Полтавского областного ТЦК СП Роман Истомин заявил, что информация о том, что в некоторых селах призывают в армию всех мужчин не правдива. Он заявил, что распространяющие ее люди действуют "ради собственных интересов и выгоды".

Об этом он заявил во время брифинга в Полтавском городском совете.

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Я" сейчас не готов предоставить статистику, какой процент мобилизованных в городах, который в селах. У нас есть Полтавский городской ТЦК, который работает исключительно в пределах Полтавской общины. Я могу объяснить этот факт: когда из небольшого села мобилизуют трех мужчин — это уже намного ощутимее, чем когда в городе мобилизуют 100 мужчин. Кроме того, в деревне информация распространяется гораздо быстрее, в одном конце села мобилизовали, а в другом конце села уже знают, куда его отправили", –- объяснил Истомин.

Также спикер обвинил "блогеров" и правозащитников в подрыве авторитета ТЦК СП, публикуя "заведомо ложную информацию".

Если человек блоггер, он умеет разговаривать так, как ему это выгодно, что он ничего не должен, что ТЦК — это частная структура, что ему безразлично, потому что так сказали в Tik-Tok или YouTube. И здесь военнослужащий не должен допустить конфликта, это основное", — сказал он.

Напомним, ранее в Тернополе работники ТЦК СП взобрались на крышу здания, чтобы вручить повестки строителям. Возле здания, как сообщается, стоял их микроавтобус.

В то же время уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец выразил свое несогласие с предложением о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия проверки граждан, заявив, что работники не имеют права участвовать в каких-либо действиях, ограничивающих или нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины.

Украина
Полтава
мобилизация
ТЦК и СП
адвокат

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