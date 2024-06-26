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В Резерв+ появился статус бронирования от мобилизации — как это работает

26 июня 2024 19:03
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
"Резерв+" получил функцию бронирования от мобилизации
Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования в приложение "Резерв+". В настоящее время актуальный статус бронирования теперь отражается у 340 000 граждан, загрузивших это приложение.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в среду, 25 июня.

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При этом Черногоренко отмечает, что процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.

"Не всегда ТЦК вносят информацию о броне в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы", — пояснила Черногоренко.

Она также отметила, что министерство проделало большую работу.

"Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг"", — отметила представитель Минобороны.

Как обновить документ

  • Щелкните три точки справа от документа.
  • Выберите "Обновить документ".
  • После этого вы увидите свой актуальный статус.
  • Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.
  • Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в "Резерв+".

Если ваша бронь не появилась в Резерв+

Часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

Однако в Минобороны уже работают над четким алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+".

Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом . Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Ранее мы сообщали, что почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении "Резерв+". Показатели регистрации продолжают расти.

ВСУ
Украина
мобилизация
бронирование
ТЦК и СП
военнообязанные
резерв

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