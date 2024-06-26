"Резерв+" получил функцию бронирования от мобилизации

Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина

Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования в приложение "Резерв+". В настоящее время актуальный статус бронирования теперь отражается у 340 000 граждан, загрузивших это приложение.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в среду, 25 июня.

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Бронирование в Резерв+

При этом Черногоренко отмечает, что процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.

"Не всегда ТЦК вносят информацию о броне в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы", — пояснила Черногоренко.

Она также отметила, что министерство проделало большую работу.

"Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг"", — отметила представитель Минобороны.

Как обновить документ

Щелкните три точки справа от документа.

Выберите "Обновить документ".

После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.

Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в "Резерв+".

Если ваша бронь не появилась в Резерв+

Часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

Однако в Минобороны уже работают над четким алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+".

Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом . Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Ранее мы сообщали, что почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении "Резерв+". Показатели регистрации продолжают расти.