"Резерв+" получил функцию бронирования от мобилизации

В Резерв+ появился статус бронирования от мобилизации — как это работает
Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования в приложение "Резерв+". В настоящее время актуальный статус бронирования теперь отражается у 340 000 граждан, загрузивших это приложение.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в среду, 25 июня.
Бронирование в Резерв+
При этом Черногоренко отмечает, что процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.
"Не всегда ТЦК вносят информацию о броне в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы", — пояснила Черногоренко.
Она также отметила, что министерство проделало большую работу.
"Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг"", — отметила представитель Минобороны.
Как обновить документ
- Щелкните три точки справа от документа.
- Выберите "Обновить документ".
- После этого вы увидите свой актуальный статус.
- Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.
- Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в "Резерв+".
Если ваша бронь не появилась в Резерв+
Часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.
Однако в Минобороны уже работают над четким алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+".
Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом . Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.
Ранее мы сообщали, что почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении "Резерв+". Показатели регистрации продолжают расти.
Читайте Новини.LIVE!