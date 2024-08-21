В Раде проголосовали за законопроект об отсрочке для родственников погибших или пропавших без вести

Военнообязанные в ТЦК. Фото: Житомирский областной ТЦК и СП/Facebook

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, предусматривающий отсрочку от службы в армии для неполнородных родственников погибших или пропавших без вести украинских защитников. За законопроект №11391 депутаты проголосовали за основу и в целом.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в среду, 21 августа.

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Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Отсрочка от службы для родственников погибших

По данным одного из инициаторов законопроекта Алексея Гончаренко, за основу проект поддержали 309 депутатов, в общей сложности — 310.

"Должна быть предоставлена отсрочка от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Потому что в законе о мобилизации до сих пор было об отсрочке только для полнородных. Наконец-то исправляем эту несправедливость", — написал Гончаренко.

После подписания президентом Владимиром Зеленским документа будут вноситься изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения круга военнообязанных, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.