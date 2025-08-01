Паліса заявив, що військові матимуть гарантовані 15 днів відпустки

Військовий проходить перевірку багажу на вокзалі. Фото: УНІАН

Відтепер щорічна відпустка на 15 днів є гарантованою для кожного військового. Крім того, учасники бойових дій мають право на додаткові 14 днів.

Про це у Facebook розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

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"Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє", — пише Паліса.

Також він дав роз'яснення про 15 гарантованих днів відпустки.

"Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі", — поінформував заступник голови ОП.

Крім того, Паліса розповів, що зараз пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.

"І прошу не забувати, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу", — резюмував він.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський теж заявив, що військові отримають 15 днів додаткової відпустки.

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